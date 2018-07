Ferrari desmente rumores sobre negociação com Vettel

MARANELLO - O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, desmentiu nesta segunda-feira os rumores sobre uma possível negociação com Sebastian Vettel para a temporada 2014 da Fórmula 1. O dirigente disse que está concentrado somente no planejamento da equipe para 2013 e que não cogita juntar o piloto alemão e Fernando Alonso, ambos bicampeões da categoria, no mesmo time.

"Hoje nosso problema não são os pilotos", disse Montezemolo, indicando que deve mesmo acertar a renovação de Felipe Massa para o próximo ano. "2014 ainda está longe e não quero ter dois galos no mesmo galinheiro. Quero dois pilotos que corram pela Ferrari e não por eles mesmos", afirmou o presidente, ao defender a formação com um piloto principal e um coadjuvante.

"Não quero problemas ou rivalidades, como não aconteceu entre Schumacher e Irvine, Schumacher e Barrichello, Alonso e Massa ou Massa e Schumacher e Massa e Raikkonen", enumerou o dirigente, se referindo às parcerias anteriores na garagem da Ferrari.

Montezemolo negou ainda que pretenda contratar o engenheiro-projetista Adrian Newey, chefe técnico da Red Bull e responsável direto pelos avanços que levaram a equipe ao bicampeonato de Vettel em 2010 e 2011. "Posso dizer que ele é muito bom no seu trabalho, mas conseguimos vencer oito títulos de Construtores nos últimos 13 anos sem a ajuda dele. Tenho grande confiança em nossos próprios engenheiros".

Sobre a temporada 2012, Montezemolo disse que a Ferrari ainda acredita no título, apesar da incrível reação de Vettel nesta reta final - o alemão venceu as últimas três corridas e desbancou Alonso da liderança do campeonato. "A Ferrari não vai desistir. Vamos lutar até o fim".

"Temos o melhor time. Ontem [domingo], o trabalho na pista foi perfeito. Também temos o melhor piloto, Fernando Alonso, e estou feliz em ver que Felipe Massa está voltando a correr em alto nível", exaltou o presidente da Ferrari.