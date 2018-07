Ferrari divulga protótipo de futuro carro da Fórmula 1

A Ferrari divulgou neste terça-feira um protótipo futurista para a Fórmula 1 com a finalidade de ilustrar as mudanças nas regras da categoria que a equipe de Maranello defende. Duas fotos do projeto "F1 Concept" podem ser vistas no site da montadora italiana, comprovando bastante arrojo nas concepções.

A principal novidade na Ferrari é a asa dianteira dupla e o formato mais circular do bico e do cockpit. Outra novidade foi a própria publicação do protótipo, já que esses desenhos geralmente ficam sob segredo por mais tempo, até a sua aprovação. A explicação seria uma pressão aos dirigentes da FIA, que estão em Genebra para votar mudanças nas regras da Fórmula 1 para as próximas temporadas.

No site oficial, a Ferrari pergunta se "é possível ter um carro de Fórmula 1 que não seja somente tecnologicamente avançado, mas cativante aos olhos e com visual agressivo? E isso poderia ser feito sem uma mudança radical nas atuais regras técnicas?" Mais abaixo, a escuderia pede para que os fãs deixem comentários sobre o que acharam do futuro carro da Fórmula 1. A temporada 2015 da F-1 começa em março e terá 19 prova, a primeira delas na Austrália. Interlagos a penúltima corrida, em novembro.