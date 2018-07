Ferrari diz que tem de evoluir em treino classificatório

nas sessões qualificatórias para o grid para a dupla ter maior sucesso nas corridas.

"Mostramos um ritmo razoável de corrida e com todos os tipos de pneus que temos utilizado até agora tivemos um bom desempenho. Entretanto, ainda temos um longo caminho a percorrer para sermos mais rápidos nos treinos de classificação e estamos trabalhando muito duro nisso neste momento", ressaltou Fry.

Embora tenha sido competitiva nos dois treinos classificatórios realizados neste ano, a Ferrari teve como melhor resultado o segundo lugar do grid obtido por Massa no GP da Malásia, disputado no último dia 24 de março, quando o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, ficou com a vitória após ter largado na pole, com um tempo 0s913 mais rápido do que o obtido pelo brasileiro.

Fry ressaltou que o time precisa acelerar o processo de evolução do seu carro para ter maiores chances de conquistar mais poles ou melhores posições no grid de forma constante nas corridas que virão pela frente. "A chave será tentar dar um passo no nosso programa de desenvolvimento do carro mais rápido do que as outras equipes farão. É um ciclo difícil, que vai durar todo o ano, e precisamos pelo menos igualar o nosso ritmo de desenvolvimento de 2012 se quisermos ter um melhor desempenho nos treinos de classificação", enfatizou.