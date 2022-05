Ferrari domina treinos e Leclerc é o mais rápido do dia no GP de Mônaco da F-1

A Ferrari controlou a segunda sessão do GP de Mônaco de Fórmula 1, nesta sexta-feira, depois de ensaiar o domínio no primeiro treino livre. E o piloto da casa Charles Leclerc foi o mais veloz do dia nas ruas de Montecarlo, seguido de perto pelo companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz Jr.

Leclerc baixou em quase dois segundos o melhor tempo do treino de abertura do fim de semana, quando também foi o mais rápido. Ele anotou 1min12s656, pouco à frente de Sainz, com 1min12s700. O mexicano Sergio Pérez foi o terceiro mais veloz, novamente à frente do holandês Max Verstappen, seu parceiro na Red Bull. Pérez registrou 1min13s035, também com ligeira diferença para o atual campeão mundial, com 1min13s103. Verstappen foi um dos pilotos que mais voltas completou no circuito de rua nesta segundo treino, com 33 giros.

Os tempos mais baixos na segunda sessão do dia se deve aos pneus macios, mais rápidos que os médios usados durante quase todo o primeiro treino. Na atividade seguinte, a maioria dos pilotos contou com os médios na primeira metade da sessão. A segunda meia hora foi de domínio quase total dos compostos mais frágeis.

O quinto mais veloz da segunda sessão e também do dia foi o britânico Lando Norris, que já havia se destacado no início do dia. O piloto da McLaren marcou 1min13s294. Seu companheiro de time não foi tão bem. Daniel Ricciardo foi o responsável por uma bandeira vermelha no treino, nos primeiros 15 minutos da atividade. Ele acertou uma forte pancada no "guard rail" e parou no "soft wall". Mas saiu do carro andando, sem qualquer problema físico. Com apenas duas voltas na sessão, o australiano não registrou tempo.

A Mercedes, por sua vez, mostrou novamente que a performance no GP da Espanha ainda não veio para Mônaco. George Russell anotou o sexto tempo, com 1min13s406, longe de brigar com Ferrari e Red Bull. Lewis Hamilton não conseguiu avançar muito em comparação ao primeiro treino do dia. Registrou a 12ª marca, com 1min14s267.

O Top 10 contou ainda com o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, com o sétimo tempo: 1min13s636. Ele foi seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Alpine), com 1min13s912; pelo alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), com 1min14s059; e pelo japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, com 1min14s134.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para a pista no sábado, para a última sessão livre do fim de semana, marcada para as 8h (de Brasília). Três horas depois, será definido o grid de largada no treino classificatório. A corrida está marcada para as 10 horas de domingo.