Ferrari elogia Pérez após terceiro lugar no Canadá Especulado para substituir o brasileiro Felipe Massa na Ferrari, Sergio Pérez, atualmente na Mercedes, recebeu elogios da própria escuderia italiana após terminar o GP do Canadá, no último fim de semana, em terceiro lugar. Luca Baldisserri, chefe da Academia de Pilotos da Ferrari, exaltou nesta quinta-feira o desempenho do mexicano em Montreal e revelou, inclusive, que até conversou com o membro da Sauber após a queda de rendimento na temporada 2012 da Fórmula 1.