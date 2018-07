Ferrari escala Alonso nos três primeiros dias de testes

MARANELLO - A Ferrari anunciou neste domingo que o espanhol Fernando Alonso será o responsável por pilotar o carro da equipe italiana nos três primeiros dias das sessões de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Barcelona, que começarão na próxima terça-feira.

Essa será a primeira experiência de Alonso com o F138, o carro da Ferrari para o campeonato de 2013. O bicampeão mundial não participou das primeiras sessões de testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, sob a alegação de que estava se dedicando à preparação física.

Assim, para compensar o tempo de treinamento perdido, Alonso vai pilotar o carro da Ferrari em três dos quatro dias de testes coletivos em Barcelona. No encerramento dos treinos, na próxima sexta-feira, será a vez de Felipe Massa treinar. O brasileiro dividiu a Ferrari com o espanhol Pedro de la Rosa nos testes em Jerez e registrou o melhor tempo das atividades.

A temporada 2013 da Fórmula 1 será aberta no dia 17 de março com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.