Ferrari escala Massa nos testes da Fórmula 1 em Silverstone

MARANELLO - A Ferrari confirmou nesta terça-feira que o brasileiro Felipe Massa e o italiano Davide Rigon vão participar nesta semana, entre quarta e sexta-feira, dos testes da Fórmula 1 no circuito de Silverstone. As atividades seriam restritas aos jovens pilotos, mas a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) liberou a participação dos competidores que fazem parte do grid para que possam avaliar os pneus que serão utilizados a partir do GP da Hungria.

Será esta a função de Massa, que terá o seu primeiro contato com os novos compostos fornecidos pela Pirelli na sessão da tarde de sexta-feira dos testes coletivos em Silverstone. Atualmente em sétimo lugar no campeonato, o brasileiro foi uma das vítimas do estouro de pneus que marcou o GP da Inglaterra, o que provocou a adoção de medidas emergenciais pela FIA, incluindo a liberação da presença dos pilotos que formam o grid nos testes desta semana.

Rigon vai treinar pela Ferrari, na quarta, quinta e no período da manhã da sexta-feira. O italiano, de 26 anos, faz parte do programa de pilotos da escuderia italiana desde 2011. Atualmente, ele compete na Blancpain Endurance Series, uma categoria de carros de turismo.

Assim, o espanhol Fernando Alonso, que atualmente está 34 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, na classificação do Mundial de Pilotos, não vai participar dos testes em Silverstone.