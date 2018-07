Ferrari faz elogios e prevê permanência de Massa na F-1

MARANELLO - Fora da Ferrari a partir de 2014, Felipe Massa ganhou elogios da equipe italiana nesta segunda-feira. Ainda sem um carro para correr na Fórmula 1 no próximo ano, o piloto brasileiro tem potencial para se destacar em "qualquer equipe", afirmou Simone Resta, projetista da escuderia.

"Ele é um cara com muita experiência. Tem pilotado em alto nível conosco desde 2007, então é muito experiente", disse Resta, em entrevista à Autosport. Ao ser questionado sobre as chances de Massa ser contratado por outras equipes, o projetista garantiu que seria uma boa contratação para qualquer time.

"Sim, é o que eu acho. Felipe tem sido um grande atleta. Há de se considerar todo o seu trabalho nos simuladores, seu apoio no desenvolvimento dos componentes do carro em cada fim de semana, nos testes", enumerou Resta.

"E, quando a equipe precisa dele, ele tem sido muito bom e aberto para dar todo o apoio aos companheiros de equipe em diversas ocasiões e por inúmeros motivos", completou o projetista da Ferrari.

Em suas oito temporadas na equipe, Massa chegou a brigar pelo título, sem sucesso, mas ajudou Kimi Raikkonen a levantar o troféu em 2007 e tem aceitado as decisões da direção do time em benefício de Fernando Alonso, mais bem colocado que ele nos últimos campeonatos. No ano passado, chegou a abrir o lacre da caixa de câmbio para perder posições no grid de largada nos Estados Unidos e permitir que Alonso largasse em melhor colocação, na briga pelo título.