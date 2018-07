Ferrari garante que Vettel poderá manter caixa de câmbio no Japão

Sebastian Vettel fez uma grande corrida de recuperação no GP da Malásia de Fórmula 1, no domingo passado. Largou em último e chegou em quarto lugar. A boa performance, contudo, quase foi ofuscada por uma batida boba no canadense Lance Stroll, da Williams, depois da bandeirada. O incidente causou visíveis danos ao seu carro, mas não afetou a caixa de câmbio, maior preocupação da equipe.

O bom estado da caixa foi confirmado pela Ferrari nesta quarta-feira, após avaliação técnica. O câmbio era a maior preocupação porque uma troca neste momento da temporada poderia render uma punição ao alemão no GP do Japão, no domingo. Pelas regras da F-1, cada caixa deve durar ao menos cinco corridas.

Se tivesse que trocar o componente agora, Vettel infringiria esta regra, o que lhe renderia a perda de cinco posições no grid de largada do Japão, no domingo. Seria mais uma derrota para a Ferrari nestas últimas semanas, em que a equipe sofreu com batidas incomuns, erros e falhas no seu motor.

As seguidas falhas fizeram Vettel perder a liderança do campeonato para o inglês Lewis Hamilton. Aproveitando os vacilos da equipe rival, o piloto da Mercedes não só subiu para a primeira colocação do Mundial como abriu 34 pontos de vantagem sobre o alemão.