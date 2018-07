Ferrari homenageia marinheiros italianos presos na Índia

MARANELLO - A Ferrari anunciou nesta quarta-feira que os carros do espanhol Fernando Alonso e do brasileiro Felipe Massa terão a bandeira da Marinha da Itália estampada na parte da frente, neste fim de semana, quando será realizado o GP da Índia, a 17ª etapa da temporada 2012 da Fórmula 1, no circuito de Nova Délhi.

A ação da Ferrari tem conotação política e, de acordo com a equipe, é um ato para encorajar as autoridades italianas e indianas a encontrarem uma solução para o impasse que envolve dois marinheiros da Itália, que estão detidos. Eles foram presos após atirarem e matarem dois pescadores da Índia, na costa sudoeste do país, e alegam que os confundiram com piratas.

A Itália insiste que o incidente, em fevereiro, ocorreu em águas internacionais, mas Índia afirma que o navio estava no seu território. A ação da Ferrai foi elogiada por Giulio Terzi, ministro das Relações Exteriores da Itália. "Isso mostra o apoio de todo o país para os nossos marinheiros", escreveu no Twitter, rede de microblogs na internet.