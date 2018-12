Ferrari inaugura mostra pelos 50 anos de Michael Schumacher

A Ferrari organizará uma exposição em homenagem ao piloto alemão Michael Schumacher para celebrar o seu aniversário de 50 anos. A mostra será hospedada no Museu Ferrari, em Maranello, na Itália, e será inaugurada no dia 3 de janeiro, para coincidir com a data de nascimento do maior vencedor da história da Fórmula 1.

“Michael 50” revive as melhores temporadas do piloto, e os títulos que o tornaram o grande ícone do automobilismo. A mostra revela a contribuição fundamental de Schumacher para o desenvolvimento do GT de produção em seus anos em Maranello, seja como piloto quanto como consulente.

Organizada em colaboração com a Fundação Keep Fighting, criada pela inspiração do legado do piloto, a exposição terá duração de alguns meses e fará uma retrospectiva do sucesso que o alemão ofereceu aos fãs da marca.

Schumacher, que não é visto em público desde que sofreu um grave acidente em dezembro de 2013, quando esquiava em uma pista em Meribél, no sul da França, conquistou cinco dos seus sete títulos correndo pela Ferrari. O piloto tem um lugar especial na equipe, principalmente porque nenhum piloto havia conquistado pódio nos 15 anos anteriores à sua chegada.

Em 11 temporadas, de 1996 a 2006, o campeão alemão conquistou cinco títulos consecutivos, de 2000 a 2004, um feito ainda inédito, e a sua equipe venceu seis títulos consecutivos de construtores, de 1999 a 2004. O acidente de Schumacher completa cinco anos em 29 de dezembro, poucos dias antes do aniversário de 50 anos, mas seu real estado de saúde ainda é um mistério.