Ferrari irá apresentar o seu novo carro para F-1 no próximo dia 30

Vettel formará uma nova dupla de campeões mundiais com o finlandês Kimi Raikkonen, sendo que o time de Maranello promoveu várias mudanças ao longo deste inverno europeu, entre elas as demissões do diretor de engenharia Pat Fry e do projetista Nikolas Tombazis. Outra novidade é a confirmação de Maurizio Arrivabene como novo chefe da equipe, em substituição a Marco Mattiaci, outro demitido após curto período no cargo.