Ferrari irá apresentar seu novo carro em 3 de fevereiro

Depois da decepcionante temporada de 2011, a Ferrari anunciou oficialmente nesta quarta-feira que irá apresentar, no próximo dia 3 de fevereiro, o seu novo carro para o campeonato de 2012 da Fórmula 1. O chefe Stefano Domenicali fez o anúncio durante o tradicional encontro anual de inverno da escuderia em Madonna de Campiglio, na Itália.

A apresentação do novo modelo da Ferrari irá acontecer na sede da equipe, em Maranello. No mesmo dia ou no dia seguinte, segundo definiu Domenicali, a escuderia poderá promover um "shakedown" com o carro na sua pista particular de Fiorano, que irá ocorrer se as condições climáticas permitirem.

No ano passado, a Ferrari conquistou apenas uma vitória, obtida por Fernando Alonso, que terminou o Mundial na quarta colocação. Já o brasileiro Felipe Massa, que prolongou o seu jejum com mais uma temporada sem triunfos na categoria, encerrou 2011 na sexta posição no geral.

Domenicali ainda revelou que o primeiro teste oficial do novo carro da Ferrari será realizado no dia 7 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha. A temporada de 2012 irá começar no dia 18 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.

Outra novidade apresentada pela Ferrari nesta quarta foi o anúncio de Hirohide Hamashima, ex-engenheiro da Bridgestone, como novo diretor de pneus da escuderia. Ele irá se reportar diretamente ao diretor-técnico Pat Fry, ajudando a escuderia a se adaptar aos pneus da Pirelli, introduzida no ano passado como fornecedora única de compostos da Fórmula 1. "No ano passado nós não fomos capazes de tirar proveito de todos os tipos de pneus disponíveis para nós", disse Domenicali, ao justificar a contratação de Hamashima.