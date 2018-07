Ferrari lançará carro novo no início de fevereiro de 2012

FIORANO, ITÁLIA - O presidente Luca di Montezemolo adiantou na noite de quarta-feira que a Ferrari vai lançar seu novo carro "nos primeiros dias de fevereiro". O modelo 2012 deverá ter profundas mudanças em relação a este ano, no qual a equipe faturou apenas uma vitória em toda a temporada da Fórmula 1.

"Neste ano, mostramos que sabemos como perder, mas já perdemos o suficiente. Agora é hora de voltar a ganhar novamente", declarou o presidente, durante a festa de Natal dos funcionários da fábrica da Ferrari.

Sem definir uma data exata para o lançamento do carro novo, a Ferrari não deixou claro se utilizará o modelo 2012 já no primeiro teste da pré-temporada, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, no circuito de Jerez, na Espanha. Se ficar de fora, a equipe italiana ainda terá outras duas sessões para testar o carro antes da primeira corrida do ano, na Austrália, no dia 18 de março.