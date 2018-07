Ferrari minimiza rumores sobre saída de Fernando Alonso

MARANELLO - O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, nega qualquer preocupação com os rumores de que Fernando Alonso estaria no alvo da McLaren para 2015. O dirigente não vê nenhum risco de o piloto romper o contrato com a equipe italiana, que tem duração até 2016.

"Esta especulação é muito boa para os jornais, algumas vezes até para o público", minimizou Montezemolo. "Eu estou muito tranquilo com Fernando. Ele tem contrato conosco até o fim de 2016. Minha única preocupação é preparar um bom carro para ele", declarou.

As especulações sobre o futuro de Alonso tiveram início na semana passada, quando a BBC divulgou um possível interesse da McLaren na contratação do espanhol. O bicampeão mundial seria o alvo ideal para reerguer a equipe inglesa, ainda abalada pelo desempenho decepcionante na temporada 2013 da Fórmula 1.

A partir de 2014, Alonso deverá sofrer maior pressão dentro da própria Ferrari por causa da concorrência direta com o novo companheiro, o finlandês Kimi Raikkonen. Substituto de Felipe Massa, Raikkonen mostrou grande desempenho nas últimas duas temporadas, pela Lotus, e está motivado para brigar por um novo título mundial.