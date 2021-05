Ferrari não encontra 'danos graves' no carro de Leclerc após batida em Mônaco

Charles Leclerc enfrentou uma espera angustiante depois de conquistar a pole position em Mônaco neste sábado em circunstâncias incomuns. Ele aguardava para saber se o seu acidente na última volta do treino classificatório causou danos permanentes na caixa de câmbio de seu carro.

Depois de algumas horas, a Ferrari deixou o jovem piloto monegasco mais aliviado ao constatar que não houve nenhum dano sério na caixa de câmbio do carro, o que significa que ele deve ser capaz de começar a corrida em casa da pole position, como planejado.

Se os mecânicos entenderem que o câmbio deverá ser trocado, Leclerc perderá cinco posições no grid de largada como punição, e sairá em sexto, promovendo Max Verstappen, da Red Bull, ao primeiro lugar. Depois de uma inspeção inicial, a escuderia italiana considera que não há motivo para troca por enquanto. No entanto, isso não está completamente descartado. Só haverá certeza na manhã de domingo, antes da corrida.

Leclerc expressou sentimentos contraditórios sobre a conquista da primeira pole position da Ferrari em 18 meses, a primeira do jovem piloto em Mônaco, sua casa, e a oitava da carreira.

"Foi uma pena ter batido no muro" disse o monegasco. "Estou um pouco confuso, porque com o acidente ainda não sei em que posição vou começar, isso depende dos danos no carro, então realmente espero que não vamos partir de trás. Se não for o caso, é claro que estou extremamente feliz com o que aconteceu antes do acidente".

Leclerc acrescentou que ficou tão surpreso quanto qualquer um ao ver o ritmo forte que a Ferrari mostrou em Mônaco neste fim de semana - embora tenha admitido que não espera que a ele e seu parceiro de equipe Carlos Sainz, que vai largar em quarto, mantenham esse nível de performance depois da prova nas ruas do Principado.

"É uma grande surpresa", disse ele. "Certamente fomos muito competitivos no setor 3 em Barcelona, mas dessa vez é bem diferente. Uma pista muito diferente e talvez esperávamos que a Red Bull e a Mercedes tivessem algo a mais para dar aqui, mas aparentemente não tinham. Então foi bom, mas até a qualificação não acreditávamos que poderíamos lutar pela pole", completou.