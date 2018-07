Ferrari promete dar '120%' por título de Fernando Alonso na Fórmula 1

MARANELLO - O alemão Sebastian Vettel venceu as últimas quatro corridas da Fórmula 1 e lidera o Mundial de Pilotos com 13 pontos de vantagem para Fernando Alonso, mas a Ferrari promete não desanimar. Presidente da equipe italiana, Luca di Montezemolo garantiu que o esforço será máximo nas últimas três provas do campeonato para que o espanhol seja campeão. "Pilotos e equipe nunca estiveram mais unidos para dar 120%", disse.

Para Montezemolo, o trabalho pode levar a Ferrari a reequilibrar a disputa com a Red Bull. "Estamos mais do que nunca unidos e a equipe está trabalhando em novas melhorias para as últimas três corridas. Estamos prontos para dar 120%, assim como Alonso. Nós vamos lutar pelo campeonato até o último quilômetro. Estou muito confiante", afirmou.

O presidente elogiou o desempenho da Ferrari no GP da Índia, no último domingo, em que Alonso terminou na segunda posição e o brasileiro Felipe Massa foi o sexto colocado. O dirigente também lamentou o azar do espanhol, que abandonou as provas da Bélgica e do Japão, ambas na segunda metade do campeonato, em razão de acidentes na largada.

"Alonso foi excepcional e Massa trouxe para casa alguns pontos muito importantes para o Mundial de Construtores. A equipe foi perfeita na estratégia e na confiabilidade. Eu não desejo má sorte a ninguém, mas eu acho que com duas batidas em largadas na segunda parte da temporada, nós pagamos um preço muito alto", disse.