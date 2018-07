Ferrari promete decisão sobre piloto 'nos próximos dias'

MONZA - O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, prometeu neste sábado, no circuito de Monza, onde acontece o GP da Itália de Fórmula 1, que a equipe irá tomar uma decisão "nos próximos dias" sobre a dupla de pilotos para 2014. A permanência do espanhol Fernando Alonso está garantida, mas o brasileiro Felipe Massa tem contrato só até o final desta temporada e pode ser substituído.

"Tomaremos a decisão nos próximos dias", disse Montezemolo, em entrevista no paddock do circuito de Monza, garantindo que "ainda nada foi decidido" sobre a dupla de pilotos para a próxima temporada. "Não assinamos contrato com ninguém. Vamos conversar com Massa, aí vamos avaliar a situação e tomar uma decisão", explicou o dirigente, admitindo a dúvida sobre o brasileiro.

Um dos nomes cotados como possível substituto de Massa é o finlandês Kimi Raikkonen, com futuro ainda indefinido na Lotus. Ele já foi piloto da Ferrari entre 2007 e 2009, chegando a ser campeão da Fórmula 1 na primeira dessas três temporadas. E Montezemolo admitiu que pode contratá-lo de volta. "Podemos contratar qualquer um, temos vários nomes", revelou.

Montezemolo disse não ter qualquer restrição ao retorno de Raikkonen, mas evitou apontar o finlandês como favorito à vaga. "Kimi é um bom piloto. Mas temos outras possibilidades. E também temos a possibilidade de manter Felipe, assim como fizemos no ano passado", afirmou o presidente da Ferrari, lembrando da renovação do brasileiro para a disputa da atual temporada.