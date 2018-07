Ferrari promete postura mais agressiva na reta final

Com a vitória nas últimas três provas (Cingapura, Japão e Coreia do Sul), Vettel tirou grande desvantagem e assumiu a liderança do campeonato, agora com 215 pontos. Nesse mesmo período, Alonso teve dois terceiros lugares e um abandono, o que fez com que caísse para a segunda posição na temporada, com 209 pontos. Agora, a luta pelo título está restrita aos dois.

"Como ainda estamos na luta pelo campeonato, temos que continuar desenvolvendo o carro. E como não temos vantagem nenhuma, tanto no rendimento na pista quanto na pontuação do Mundial, não podemos ficar nos defendendo. Devemos atacar e adotar uma postura agressiva no desenvolvimento do carro para as quatro últimas etapas", avisou Nick Tombazis, projetista-chefe da Ferrari.

Ele também reconheceu que a Ferrari não conseguiu acompanhar a evolução recente de outras equipes - especialmente Red Bull. "Nas últimas provas, nosso progresso não atingiu nossas expectativas e vários componentes que imaginávamos que tornariam o carro mais competitivo não atingiram o resultado. Assim, ficamos atrás de nossos concorrentes. Esperávamos mais", admitiu Tombazis.

Agora, porém, a Ferrari tem a chance de reagir. Apenas seis pontos atrás do líder Vettel, Alonso espera retomar a primeira colocação no domingo, quando acontece a 16ª das 20 etapas da temporada - depois, haverá ainda prova em Abu Dabi, Estados Unidos e Brasil. Os treinos livres do GP da Índia começam na sexta-feira, a partir das 2h30 (horário de Brasília).