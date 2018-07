Ferrari renova contrato de Fernando Alonso até 2016

BARCELONA - A Ferrari anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do contrato de Fernando Alonso até o final da temporada 2016 da Fórmula 1. Satisfeito com o acordo, o piloto espanhol afirmou que pretende encerrar a sua carreira na equipe italiana. "É um grande prazer ter renovado o contrato de um piloto que sempre demonstrou ter uma mentalidade vencedora, mesmo nas piores circunstâncias", afirmou, nesta quinta-feira, o presidente da equipe, Luca di Montezemolo.

Desde 2010 na Ferrari, Alonso venceu cinco corridas pela equipe italiana e tinha contrato até o final de 2012. "Fernando tem todas as capacidades técnicas e pessoais para desempenhar um papel preponderante na história da Ferrari, e espero que posa enriquecê-lo com o maior número de vitórias em um curto espaço de tempo", disse.

"Eu imediatamente me senti confortável na Ferrari e agora eu sinto como se fosse a minha segunda família", disse Alonso. "Tenho a maior fé nos homens e mulheres que trabalham em Maranello e naqueles que os lideram. Portanto, é natural para mim decidir prolongar o meu relacionamento a longo prazo com esta equipe em que eu, sem dúvida, vou encerrar minha carreira na Fórmula 1 um dia".

Alonso chegou à Ferrari após passagem pela Renault, e quase ganhou o título do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 no ano passado, em sua primeira temporada na equipe italiana. Após um começo de temporada irregular, chegou à última corrida com vantagem na classificação, mas o piloto alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, ganhou o título após uma série de erros cometidos pela equipe e por Alonso.

A Ferrari também teve um início ruim nesta temporada. Alonso, que já foi campeão duas vezes, está em quinto lugar no Mundial de Pilotos, e seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, ocupa a sexta posição após a disputa de quatro corridas. O GP da Espanha acontece neste fim de semana em Barcelona.