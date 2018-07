Ferrari testará novidades nos EUA já pensando em 2015

Sem muitas pretensões na reta final da temporada 2014 da Fórmula 1, a Ferrari vai aproveitar as duas próximas provas, os GPs dos Estados Unidos e do Brasil, para testar novidades visando o campeonato de 2015, além de comparar o desempenho com o das outras equipes que compõem o grid, como explicou Pat Fry, diretor de engenharia da escuderia.

"A semana extra nos deu mais tempo para ficarmos prontos e também para preparar alguns itens para testes específicos. Eles são todos destinadas a aprender sobre o desempenho do carro e tentar melhorar, mas nesta fase do ano, é mais visando 2015", disse o dirigente ao site oficial da Ferrari.

Em uma temporada dominada pela Mercedes, a Ferrari vem tendo resultados decepcionantes, tanto que só subiu ao pódio duas vezes em 16 corridas já realizadas e ocupa a quarta colocação no Mundial de Construtores. Assim, agora a equipe se concentra em ter condições de ser mais competitiva em 2015.

"Precisamos trabalhar em todas as áreas do carro e nós estabelecemos algumas metas exigentes para motor e desenvolvimento aerodinâmico, sendo que ambos são fundamentais. Temos que alcançar essas metas para sermos competitivos e isso é o foco principal na fábrica agora, como será nos próximos cinco meses", afirmou.

O dirigente acredita que o desempenho dos pneus será decisivo para a definição do GP dos Estados Unidos, que será disputado neste domingo em Austin. "O principal fator que dominou as duas últimas corridas que tivemos aqui foi os pneus e o desempenho dos carros em Austin realmente vai depender do quão bem nós vamos trabalhar com os pneus".