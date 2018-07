Ferrari vai defender volta do carro reserva à Fórmula 1

O acidente sofrido por Fernando Alonso no terceiro treino livre do GP de Mônaco ainda incomoda a Ferrari. Insatisfeita com a situação, que impediu o piloto espanhol de participar do treino de classificação, a escuderia italiana já defende o retorno do carro reserva à Fórmula 1, o que foi proibido em ação para diminuir os custos da principal categoria do automobilismo mundial.

"Acho que temos que pensar que mudamos no final de 2007 a norma anterior para cortar os custos de ter um outro carro pronto para correr. Mas de repente você perde esse valor de outras maneiras. Você não pode deixar os fãs sem a possibilidade de desfrutar o treino com uma de suas maiores estrelas por algo como o que ocorreu no sábado. Pensamos em discutir isso com as outras equipes para ver se podemos mudar", afirmou Stefano Domenicali, chefe da equipe Ferrari, em entrevista ao jornal esportivo espanhol AS.

Com o acidente e ausência no treino de classificação, Alonso, que havia sido o piloto mais rápido nas primeiras sessões de treinos livres, teve que largar no GP de Mônaco dos boxes. Com a estratégia traçada a partir da entrada do safety car na primeira volta e várias ultrapassagens, o piloto espanhol terminou a prova, vencida pelo australiano Mark Webber, na sexta colocação.