FIA abre processo seletivo para ter nova equipe na Fórmula 1

PARIS - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) abriu processo seletivo para escolher uma nova equipe para a Fórmula 1. A previsão é de que o novo time seja incluído na categoria em 2015 ou 2016.

De acordo com a FIA, os interessados devem apresentar sua candidatura formal até o dia 3 de janeiro. Junto, deve-se fazer um depósito não reembolsável de US$ 5 mil. A decisão a respeito das equipes candidatas sairá até o dia 28 de fevereiro.

"Os interesses de longo prazo do campeonato vão determinar quais candidatos serão selecionados", afirmou a FIA, sem dar maiores explicações. A entidade só informou que garantirá à equipe escolhida um lugar no grid da F1 até o ano de 2020.

Atualmente a Fórmula 1 conta com 11 equipes, desde que a Hispania deixou a categoria no passado. A equipe entrou em 2010, junto de Marussia e Caterham, que ainda seguem no grid.