FIA aprova circuito e confirma GP da Coreia do Sul

O delegado técnico da FIA, Charlie Whiting, expressou satisfação depois de inspecionar o circuito de Yeongam, o que permitirá a realização do GP da Coreia do Sul, no dia 24 de outubro, informou a Associação Sul-Coreana de Corridas de Automóvel, em um comunicado oficial.

Com a decisão, os carros da Fórmula 1 vão começar a entrar na pista sul-coreana no dia 22 de outubro, quando serão realizados os primeiros treinos livres. A aprovação foi anunciada duas semanas depois que Bernie Ecclestone, detentor dos direitos econômicos da Fórmula 1, manifestou preocupação de que o circuito não tivesse condições de abrigar a corrida.

A última camada de asfalto do circuito de Yeongam foi colocada na semana passada, com um atraso de vários meses por conta de problemas climáticos, de acordo com os organizadores. Yeongam se localiza a cerca de 380 quilômetros a sudoeste de Seul.