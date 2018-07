FIA aprova mudanças em Interlagos para o GP do Brasil de Fórmula 1

As reformas no autódromo de Interlagos foram aprovadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após uma vistoria realizada nesta quinta-feira. O circuito recebe a 18.ª etapa da Fórmula 1 no dia 9 de novembro.

Na visita, o diretor de corridas e delegado de segurança da FIA, Charlie Whiting, caminhou pela pista e avaliou a qualidade do recapeamento completo do traçado, além das obras para proporcionar mais segurança na entrada do box. O acesso será alargado em 15 metros, de 30 para 45 metros. Na saída do box haverá nova área de escape de 10 metros de largura.

O dirigente inglês também discutiu com os técnicos a segunda etapa de modernização de Interlagos que será realizada em 2015 quando o autódromo receberá uma área de box totalmente nova de acordo com as exigências da Fórmula 1.

Charlie Whiting definiu inspeções periódicas para o próximo ano já que pretende acompanhar de perto todos os detalhes da grande reforma. O dirigente ficou bem impressionado com a qualidade dos trabalhos e disse que Interlagos, certamente, ficará entre os três melhores autódromos do mundo após a conclusão das obras.

"Várias soluções desenvolvidas aqui como, por exemplo, as delicadas ranhuras, que ajudam a drenar a pista, acabaram sendo adotadas em autódromo de outros países, por minha indicação", disse.

Os ingressos para as arquibancadas F e D do circuito de Interlagos estão esgotados. As entradas para os demais setores do autódromo de Interlagos continuam a ser vendidos por meio do único site oficial do evento (www.gpbrasil.com.br).