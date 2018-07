FIA atualiza calendário da Fórmula 1 e inclui Coreia do Sul

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) atualizou o calendário da temporada 2015 da Fórmula 1 nesta quarta-feira, após reunião do seu Conselho Mundial, em Doha, no Catar. A entidade incluiu a Coreia do Sul no campeonato, mas adiou a confirmação da nova etapa, que deixaria o próximo campeonato com a marca recorde de 21 corridas.

A FIA não informou quando anunciará o calendário definitivo. Na lista divulgada, o GP sul-coreano aparece com a inscrição "a confirmar" e está agendado para o dia 3 de maio. Seria a quinta etapa do ano. A entidade também evitou apontar se a prova seria sediada no Circuito de Yeongam, que recebeu corridas da F1 entre 2010 e 2013. Cogita-se realizar a prova em Seul.

A inclusão provisória da Coreia do Sul não foi a única alteração no calendário de 2015. A FIA mudou as datas de duas etapas. O GP da China, terceira prova do ano, foi antecipado do dia 19 para 12 de abril. E a corrida no Bahrein passou do dia 5 para 19 do mesmo mês, tornando-se assim a quarta etapa da temporada.

O campeonato terá início no dia 15 de março, com a corrida em Melbourne, na Austrália. Novidade da temporada, o GP do México segue no dia 1º de novembro e a etapa brasileira, em Interlagos, continua no dia 15 do mesmo mês.

Confira abaixo o calendário atualizado da Fórmula 1:

1ª etapa: GP da Austrália (Melbourne), em 15 de março

2ª etapa: GP da Malásia (Sepang), em 29 de março

3ª etapa: GP da China (Xangai), em 12 de abril

4ª etapa: GP do Bahrein (Sakhir), em 19 de abril

5ª etapa: GP da Coreia do Sul, em 3 de maio

6ª etapa: GP da Espanha (Barcelona), em 10 de maio

7ª etapa: GP de Mônaco (Montecarlo), em 24 de maio

8ª etapa: GP do Canadá (Montreal), em 7 de junho

9ª etapa: GP da Áustria (Spielberg), em 21 de junho

10ª etapa: GP da Inglaterra (Silverstone), em 5 de julho

11ª etapa: GP da Alemanha (Nurburgring), em 19 de julho 12ª etapa: GP da Hungria (Budapeste), em 26 de julho

13ª etapa: GP da Bélgica (Spa-Francorchamps), em 23 de agosto

14ª etapa: GP da Itália (Monza), em 6 de setembro

15ª etapa: GP de Cingapura, em 20 de setembro

16ª etapa: GP do Japão (Suzuka), em 27 de setembro

17ª etapa: GP da Rússia (Sochi), em 11 de outubro

18ª etapa: GP dos Estados Unidos (Austin), em 25 de outubro

19ª etapa: GP do México (Hermanos Rodríguez), em 1º de novembro

20ª etapa: GP do Brasil (Interlagos), em 15 de novembro

21ª etapa: GP de Abu Dabi (Yas Marina), em 29 de novembro