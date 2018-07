FIA confirma calendário da Fórmula 1 com prova nos Estados Unidos

NOVA DÉLHI - O GP dos Estados Unidos, em Austin, foi confirmado nesta quarta-feira no calendário da temporada 2012 da Fórmula 1, encerrando os temores de que poderia ser excluído por problemas financeiros. O GP do Bahrein, que também estava ameaçado por conta da turbulência política no país e não foi realizado em 2011, também está garantido no próximo campeonato.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou em seu site oficial que o "calendário foi confirmado como publicado anteriormente". Sem alterações, a programação da Fórmula 1 para a próxima temporada foi confirmado nesta quarta-feira durante a reunião do Conselho Mundial da FIA, em Nova Délhi, na Índia.

Na semana passada, Bernie Ecclestone, o chefão da Fórmula 1, deu aos organizadores do GP dos Estados Unidos uma semana extra para salvar a corrida no Texas, provando que existiam garantias financeiras para a realização da prova. Os financiadores da corrida em Austin incluem o bilionário empresário Red McComb.

Com a confirmação, os Estados Unidos voltarão a receber uma prova da Fórmula 1, o que não ocorre desde 2007. A prova será realizada no dia 18 de novembro, sendo a penúltima da temporada 2012. O campeonato será encerrado uma semana depois, em 25 de novembro, com a disputa do GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Já o GP do Bahrein está confirmado para 22 de abril. A prova abriria o campeonato de 2011, mas foi cancelada por conta da falta de segurança no país, que sofria com os protestos antigovernamentais. A temporada 2012 da Fórmula 1 inclui 20 etapas e começará no dia 18 de março, com a realização do GP da Austrália. O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, é o atual campeão mundial da categoria.

Confira o calendário da temporada 2012 da Fórmula 1:

18/03 - GP da Austrália

25/03 - GP da Malásia

15/04 - GP da China

22/04 - GP do Bahrein

13/05 - GP da Espanha

27/05 - GP de Mônaco

10/06 - GP do Canadá

24/06 - GP da Europa

08/07 - GP da Inglaterra

22/07 - GP da Alemanha

29/07 - GP da Hungria

02/09 - GP da Bélgica

09/09 - GP da Itália

23/09 - GP de Cingapura

07/10 - GP do Japão

14/10 - GP da Coreia do Sul

28/10 - GP da Índia

04/11 - GP de Abu Dabi

18/11 - GP dos Estados Unidos

25/11 - GP do Brasil