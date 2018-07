FIA confirma inglês como novo médico-chefe da F1

Roberts irá trabalhar dentro da equipe médica da FIA em cada prova deste ano e se reportará diretamente ao professor Jean-Charles Piette, delegado médico permanente da FIA, que supervisionará as operações de emergência da torre de controle das corridas.

O médico inglês contratado pela FIA já tem larga experiência no automobilismo, sendo que atuou por vários anos como médico-chefe do GP da Inglaterra, em Silverstone, e é um veterano na prática de resgates feitos com auxílio de helicópteros.