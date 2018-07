FIA confirma Mercedes e Porsche na temporada 2019/2020 da Fórmula E

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta terça-feira a entrada da Mercedes-Benz e da Porsche na Fórmula E, a categoria de carros elétricos promovida pela entidade. As duas montadoras alemãs vão entrar na competição a partir da temporada 2019/2020.

Com o anúncio da FIA, a competição passará a contar com 11 fabricantes a partir da edição que terá início em 2019: Audi Sport, BMW, DS Automobiles, Jaguar Land Rover, Mahindra Racing, Mercedes-Benz, NextEV NIO, Penske Autosport, Porsche, Nissan e Venturi Automobiles.

De acordo com a F-E, os novos integrantes da competição terá dois anos de homologação antes de entrar em vigor o novo ciclo de motores elétricos, na temporada 2021/2022, que será a sexta da categoria. No momento, equipes e pilotos disputam a quarta temporada, cujo fim será em julho.

"Estou muito feliz em ver Mercedes e Porsche ao lado dos demais nomes de fabricantes atuais da categoria. Continuamos a superar todas as nossas expectativas iniciais quando começamos esta iniciativa, há quatro anos", disse Alejandro Agag, CEO e fundados da Fórmula E.

"Se você tivesse me dito, no começo, que um dia teremos dois dígitos de fabricantes na disputa, com alguns dos nomes mais famosos e importantes do automobilismo, eu diria que você estaria louco. Mas esta é a realidade agora. A Fórmula E se tornou um lugar muito empolgante para se estar no mundo do automobilismo", afirmou Agag.

Para o presidente da FIA, Jean Todt, a chegada de novos fabricantes à F-E aumenta a expectativa sobre um longo futuro para a categoria, que é a nova aposta da FIA. "O panorama da Fórmula E está crescendo cada vez mais e agora temos maior evidência do sucesso deste conceito", declarou o dirigente.