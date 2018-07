FIA confirma mudanças em calendário da temporada 2016 da Fórmula 1

A maior mudança acontece logo na prova de abertura da temporada. O GP da Austrália foi antecipado em duas semanas. Será disputado no dia 20 de março - no calendário provisório estava marcado para 3 de abril. As corridas na China e no Bahrein, logo na sequência, também foram adiantadas.

A revisão do calendário visa espaçar melhor as corridas ao longo do ano, facilitando o deslocamento das equipes e pilotos entre uma etapa e outro e concedendo maior descanso entre as provas.

As mudanças desagradam parte do circuito porque os times preferiam começar o campeonato mais tarde, em abril, como estava previsto, para ter maior tempo de preparação para a temporada. Uma das interessadas no calendário inicial era a norte-americana Haas. A estreante na categoria teria mais tempo para preparar seus carros.

Apesar disso, o novo calendário impôs situação difícil para as equipes no meio do campeonato. As corridas no Canadá, na América do Norte, e no Azerbaijão, na fronteira da Europa com a Ásia, foram posicionadas logo em sequência, nos dias 12 e 19 de junho.

O calendário de 21 corridas não sofreu alterações na sua reta final. O campeonato será encerrado em Abu Dabi no dia 27 de novembro. A penúltima etapa será no Brasil, no dia 13. Mas a corrida anterior, no México, foi adiantada para 6 de novembro, deixando apenas uma semana de intervalo para a prova brasileira.

Confira o calendário atualizado do Mundial de Fórmula 1 de 2016:

GP da Austrália: 20 de março

GP do Bahrein: 3 de abril

GP da China: 17 de abril

GP da Rússia: 1º de maio

GP da Espanha: 15 de maio

GP de Mônaco: 29 de maio

GP do Canadá: 12 de junho

GP do Azerbaijão: 19 de junho

GP da Áustria: 3 de julho

GP da Inglaterra: 10 de julho

GP da Hungria: 24 de julho

GP da Alemanha: 31 de julho

GP da Bélgica: 28 de agosto

GP da Itália: 4 de setembro

GP de Cingapura: 18 de setembro

GP da Malásia: 2 de outubro

GP do Japão: 9 de outubro

GP dos Estados Unidos: 23 de outubro

GP do México: 6 de novembro

GP do Brasil: 13 de novembro

GP de Abu Dabi: 28 de novembro