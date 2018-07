FIA confirma punição por pontos na Fórmula 1 a partir do próximo ano

PARIS - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta quinta-feira a introdução do sistema de punição por pontos na Fórmula 1 a partir de 2014. Pela nova definição, pilotos que alcançarem a soma de 12 pontos vão ficar suspensos por uma etapa do campeonato.

Os pontos vão sendo acumulados ao longo do campeonato, por infrações e consequentes punições anunciadas pelos comissários das provas, e geram uma suspensão automática da Superlicença quando atingem 12. Assim que a pena é cumprida, a "carteira" do piloto é zerada novamente. A pontuação é válida apenas por um ano.

A FIA, contudo, não especificou os critérios para atribuição de pontos às infrações cometidas pelos pilotos. Esta definição deve ficar a cargo dos comissários. O sistema de pontuação, contudo, não vai eliminar sanções como drive-through e perda de colocações no grid de largada.

Em outra definição da FIA, haverá um troféu concedido para o piloto com o maior número de pole position no campeonato a partir de 2014. Se houver empate, o número de segundo e terceiro lugares serão utilizados como critério de desempate. Caso o troféu já existisse neste ano, o alemão Sebastian Vettel seria o vencedor, com nove poles.