FIA divulga calendário provisório da F1 com 21 provas e corrida no Azerbaijão

Ao contrário do que costuma acontecer, o campeonato não começará em março, mas no último fim de semana de abril, no dia 3, com a realização do GP da Austrália, seguido por provas na China e no Bahrein, em 10 e 24 de abril, respectivamente.

Há outras novidades, entre elas a volta ao calendário do GP da Alemanha, que ficou de fora do campeonato de 2015 por problemas contratuais e que está programado para ser disputado em 31 de julho.

O GP da Rússia, que em 2014 está marcado para o mês de outubro, em 2016 vai marcar o início das provas da Fórmula 1 na Europa, sendo disputada em 1º de maio, no circuito de Sochi, seguido por provas na Espanha e em Mônaco, antes de uma passagem rápida pela América do Norte, com o GP do Canadá.

Depois disso, a Fórmula 1 terá cinco provas na Europa, entre 26 de junho e 7 de agosto, seguido por "férias" de três semanas, encerradas com o GP da Bélgica no dia 28. Em seguida, acontecerá o tradicional GP da Itália, que chegou a estar ameaçado de deixar o calendário, mas agora aparece na lista da FIA.

O GP da Malásia, tradicionalmente disputado no início do ano, passou para a reta final do campeonato, em 25 de setembro, apenas uma semana depois da realização do GP de Cingapura - uma prova no Japão completa uma série de três corridas consecutivas na Ásia.

Na sequência, serão disputadas duas provas na América do Norte, que precederão o GP do Brasil, que, como vem acontecendo nos últimos anos, será a penúltima prova do campeonato, em 13 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Já a temporada 2016 da Fórmula 1 vai se encerrar em 27 de novembro, com a disputa do GP de Abu Dabi.

Confira o calendário provisório da temporada 2016 da Fórmula 1:

03/04 - GP da Austrália

10/04 - GP da China

24/04 - GP do Bahrein

01/05 - GP da Rússia

15/05 - GP da Espanha

29/05 - GP de Mônaco

12/06 - GP do Canadá

26/06 - GP da Inglaterra

03/07 - GP da Áustria

17/07 - GP da Europa

31/07 - GP da Alemanha

07/08 - GP da Hungria

28/08 - GP da Bélgica

04/09 - GP da Itália

18/09 - GP de Cingapura

25/09 - GP da Malásia

09/10 - GP do Japão

23/10 - GP dos Estados Unidos

30/10 - GP do México

13/11 - GP do Brasil

27/11 - GP de Abu Dabi