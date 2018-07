FIA divulga numeração da F1 com dez vagas indefinidas

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta terça-feira a lista provisória de pilotos e equipes da próxima temporada da Fórmula 1 já com a numeração que será utilizada nos carros em 2011. De acordo com a entidade, dez dos 24 pilotos que irão correr no ano que vem ainda estão indefinidos.

Como é praxe, o piloto campeão utiliza o número 1 na temporada seguinte. A honraria, portanto, será do alemão Sebastian Vettel, que conquistou o título de 2010. Únicos brasileiros confirmados no próximo campeonato, Felipe Massa e Rubens Barrichello já estão com a numeração definida para 2011. O piloto da Ferrari será o número 6. Já o da Williams usará o 11.

Barrichello ainda não teve o seu companheiro de equipe definido, assim como a Renault só confirmou a manutenção do polonês Robert Kubica. Já Force India, Toro Rosso, Hispania, que contou com Bruno Senna em 2010, e Marussia Virgin, que teve Lucas di Grassi neste ano, estão com as duas vagas indefinidas.

A principal surpresa se dá na Lotus, que não anunciou oficialmente, mas teve o nome do italiano Jarno Trulli confirmado como companheiro de equipe do finlandês Heikki Kovalainen pela FIA.

Confira a lista prévia de pilotos inscritos na Fórmula 1 em 2011 com a numeração oficial:

Red Bull

1 - Sebastian Vettel (ALE)

2 - Mark Webber (AUS)

McLaren

3 - Jenson Button (GBR)

4 - Lewis Hamilton (GBR)

Ferrari

5 - Fernando Alonso (ESP)

6 - Felipe Massa (BRA)

Mercedes

7 - Michael Schumacher (ALE)

8 - Nico Rosberg (ALE)

Renault

9 - Robert Kubica (POL)

10 - Indefinido

Williams

11 - Rubens Barrichello (BRA)

12 - Indefinido

Force India

14 - Indefinido

15 - Indefinido

Sauber

16 - Kamui Kobayashi (JAP)

17 - Sergio Perez (MEX)

Toro Rosso

18 - Indefinido

19 - Indefinido

Lotus

20 - Jarno Trulli (ITA)

21 - Heikki Kovalainen (FIN)

Hispania

22 - Indefinido

23 - Indefinido

Marussia Virgin

24 - Indefinido

25 - Indefinido