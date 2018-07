FIA e Ecclestone firmam novo Pacto de Concórdia na F1 Um novo acordo entre a entidade máxima do esporte a motor e os detentores dos direitos comerciais de Fórmula 1 foi aprovado e oficializado nesta sexta-feira, com validade até 2020. A Fórmula 1 vinha sendo disputada desde o final do ano passado sem um acordo, o Pacto de Concórdia, que define a estrutura sobre a qual equipes de Fórmula 1 participam do campeonato e dividem seus lucros.