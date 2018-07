FIA faz Ferrari e Red Bull seguirem programa de testes

Por meio de um comunicado, a Ferrari revelou que a FIA utilizou-se do artigo 22.4 de seu regulamento, que aponta que nenhum teste pode ser realizado "entre o começo da semana anterior à primeira prova da temporada e o dia 31 de dezembro do mesmo ano". As únicas exceções são feitas às sessões em linha reta e as com novos pilotos.

A primeira prova do calendário 2012 da Fórmula 1 é o GP da Austrália, no dia 18 de março, mas a entidade máxima do automobilismo explicou que a restrição aos testes começa a vigorar já a partir do dia 5 de março. Também neste caso haverá uma exceção, já que as equipes farão uma quarta sessão coletiva em Mugello, na Itália, entre os dias 1.º e 3 de maio.

Assim, os quatro dias de testes em Barcelona, que começarão nesta sexta-feira, serão os últimos antes do início da temporada. Pela Ferrari, Felipe Massa será o primeiro a ir a pista, intercalando os dias com seu companheiro Fernando Alonso. A Red Bull também seguirá este revezamento, com Mark Webber pilotando na sexta, seguido de Sebastian Vettel, no sábado.