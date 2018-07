FIA inicia inspeção em circuito na Coreia do Sul A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) iniciou nesta segunda-feira uma inspeção no circuito de Yeongam, menos de duas semanas antes da realização da primeira corrida de Fórmula 1 na Coreia do Sul. A prova, que ainda está sob risco, está marcada para o dia 24 de outubro.