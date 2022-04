FIA investiga piloto russo de kart de 15 anos por suposta saudação nazista em pódio

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) investiga o piloto russo de kart Artem Severiukhin, de 15 anos, por realizar suposta saudação nazista no topo do pódio. O incidente aconteceu após vitória na etapa de Portimão do Campeonato Europeu e a Federação classificou a ação como "inaceitável".

"A FIA confirma que iniciou uma investigação imediata sobre a conduta do Sr. Artem Severiukhin que ocorreu durante o pódio da primeira rodada do Campeonato Europeu de Kart. A FIA vai comunicar em breve os próximos passos a serem tomados no caso", comunicou a Federação nesta segunda-feira.

Em vídeo, o jovem bate em seu peito duas vezes e estende a mão direita com a palma aberta. Além disso, o piloto também aparece rindo em reação ao gesto. Após o incidente, a Ward Racing, equipe sueca pela qual Severyukhin disputou a prova, afirmou estar "profundamente envergonhada" com a atitude.

"As ações de Severyukhin foram exclusivamente pessoais e de forma alguma representam as visões e valores da Ward Racing que, pelo contrário, condena a invasão russa da Ucrânia e expressa sua solidariedade com seu povo que sofremos um terrível ataque injustificado”, informou a equipe, que também estuda a possibilidade de rescindir o contrato com o piloto.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022