FIA libera ordens de equipe na Fórmula 1 em 2011

As ordens de equipe na Fórmula 1 foram proibidas após a temporada de 2002, quando o brasileiro Rubens Barrichello cumpriu determinação da Ferrari e abriu caminho para o seu companheiro na época, o alemão Michael Schumacher, vencer o GP da Áustria. Desde então, o veto esteve presente no regulamento da categoria.

Mas isso não impediu que outro polêmico caso acontecesse na Fórmula 1. Na temporada deste ano, a mesma Ferrari deu uma ordem indireta, com mensagens disfarçadas via rádio, para que o brasileiro Felipe Massa desse passagem para o seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, ganhar o GP da Alemanha.

Por conta da manobra no GP da Alemanha, que infringiu o regulamento, a Ferrari foi multada em US$ 100 mil. Agora, porém, as ordens de equipe estão novamente liberadas na Fórmula 1. A FIA, no entanto, alerta as equipes que "qualquer ação que possa trazer má reputação ao esporte" pode ser passíveis de punição.

Apesar de liberar as ordens de equipe, a FIA resolveu disponibilizar para a imprensa e o público toda a comunicação via rádio entre pilotos e escuderias no fim de semana de GP. Atualmente, apenas parte desse material é divulgado. Mas essa nova regra entrará em vigor apenas na temporada de 2012 da Fórmula 1.