FIA não inclui três etapas e antecipa GP do Brasil de F-1 para a penúltima prova

SÃO PAULO - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta quarta-feira o calendário de 2014 da Fórmula 1 sem as etapas de New Jersey, México e Coreia do Sul. A entidade também antecipou para o dia 9 de novembro o GP do Brasil, que passará a ser a penúltima etapa do Mundial. Com as exclusões, o campeonato continuará contando com 19 corridas.

Os GPs de New Jersey e México constavam do calendário provisório, divulgado pela direção da F-1, em setembro. Mas já se sabia que estas duas etapas teriam poucas chances de serem incorporadas ao campeonato, o que o deixaria com 21 corridas. Nas últimas semanas, o chefão da F-1, Bernie Ecclestone, reiterou que as duas provas não entrariam no calendário de 2014. O GP de New Jersey, que seria o segundo a ser disputado nos EUA (há também a prova em Austin), não teria cumprido obrigações contratuais. Deve ingressar na competição em 2015. Já o GP do México estaria com dificuldades para reconstruir seu circuito a tempo de receber a F-1.

RÚSSIA E ÁUSTRIA

A Coreia do Sul, por sua vez, teria perdido seu lugar no calendário por causa de problemas financeiros. O país asiático sediou uma corrida nas últimas quatro temporadas. Outra prova a deixar o campeonato foi o GP da Índia, que já estava fora da lista provisória. O calendário será mantido com 19 etapas porque a partir de 2014 a categoria contará com uma prova na Rússia, marcada para 12 de outubro, e outra na Áustria, em 22 de junho.

Por causa destas mudanças no calendário, a FIA alterou também a ordem de algumas etapas. Em 2014, o Brasil deixará de fechar o campeonato, como vinha acontecendo nos últimos anos. A etapa final será disputada em Abu Dabi, dia 23 de novembro. O Autódromo de Interlagos receberá a corrida duas semanas antes, dia 9 - pelo calendário provisório, a corrida em São Paulo seria dia 30, fechando o ano. As alterações foram definidas na reunião do Conselho Mundial da FIA, realizada nesta quarta-feira, em Paris.

CALENDÁRIO DE 2014

GP da Austrália, em 16 de março

GP da Malásia, 30 de março

GP do Bahrein, 6 de abril

GP da China, 20 de abril

GP da Espanha, 11 de maio

GP de Mônaco, 25 de maio

GP do Canadá, 8 de junho

GP da Áustria, 22 de junho

GP da Inglaterra, 6 de julho

GP da Alemanha, 20 de julho

GP da Hungria, 27 de julho

GP da Bélgica, 24 de agosto

GP da Itália, 7 de setembro

GP de Cingapura, 21 de setembro

GP do Japão, 5 de outubro

GP da Rússia, 12 de outubro

GP dos Estados Unidos, 2 de novembro

GP do Brasil, 9 de novembro

GP de Abu Dabi, 23 de novembro