FIA oficializa F-1 com GP no México e 20 provas em 2015

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta sexta-feira o calendário da temporada 2015 da Fórmula 1 e definiu que o próximo campeonato terá 20 corridas, com a principal novidade sendo o retorno da principal categoria do automobilismo mundial ao México.

O último GP realizado no México foi em 1992, no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México. E o local foi o mesmo escolhido para sediar a volta do país ao calendário da Fórmula 1, em corrida agendada para o dia 1º de novembro.

O calendário expandido em relação ao de 2013, com uma corrida a mais, fará com que a próxima temporada termine uma semana mais tarde do que a atual, no dia 29 de novembro, com a realização do GP de Abu Dabi. O GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo, será a penúltima etapa do campeonato, no dia 15 de novembro.

Em 2015, os GPs de Cingapura e do Japão serão disputados em semanas seguidas, nos dias 20 e 27 de setembro, respectivamente. Além disso, ao contrário do esboçado anteriormente, houve uma inversão de datas entre as provas nos Estados Unidos e no México. Assim, o GP norte-americano será disputado em 25 de outubro, uma semana antes da prova mexicana.

A definição do calendário da temporada 2015 da Fórmula 1 se deu nesta sexta-feira, durante reunião do Conselho Mundial de Esportes a Motor, realizada em Pequim, na China.

Fora do calendário de 2014, o GP da Índia não retornou ao calendário, como desejava. Enquanto isso, o GP das Américas, em New Jersey, que chegou a fazer parte do calendário provisório inicial da FIA, não vai acontecer.

A temporada 2015 da Fórmula 1 será aberta pelo GP da Austrália, marcado para o dia 15 de março. E o campeonato repetirá 2012, quando também foram disputadas 20 corridas, a mais extensa da história.

Confira o calendário completo da temporada 2014 da Fórmula 1:

15/03 - GP da Austrália

29/03 - GP da Malásia

05/04 - GP do Bahrein

19/04 - GP da China

10/05 - GP da Espanha

24/05 - GP de Mônaco

07/06 - GP do Canadá

21/06 - GP da Áustria

05/07 - GP da Inglaterra

19/07 - GP da Alemanha

26/07 - GP da Hungria

23/08 - GP da Bélgica

06/09 - GP da Itália

20/09 - GP de Cingapura

27/09 - GP do Japão

11/10 - GP da Rússia

25/10 - GP dos Estados Unidos

01/11 - GP do México

15/11 - GP do Brasil

29/11 - GP de Abu Dabi