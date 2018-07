FIA premia Vettel e elege GP da Coreia o melhor de 2010 A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) realizou na noite desta sexta-feira seu tradicional jantar anual, em Montecarlo, em que premia os melhores da temporada da Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel recebeu o troféu de campeão de 2010, enquanto que o Grande Prêmio da Coreia do Sul foi eleito o melhor do calendário, apesar dos problemas enfrentados no circuito de Yeongam.