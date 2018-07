FIA proíbe mensagens em código via rádio e nas placas na Fórmula 1

Após restringir o conteúdo das transmissões via rádio durante as corridas da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) proibiu que as equipes utilizem códigos para passar informações aos pilotos tanto no rádio quanto nas placas de sinalização nos boxes.

Com a decisão polêmica, a FIA quer aumentar a competitividade das corridas ao reduzir o auxílio das equipes aos pilotos. A F1 vem sendo alvo de críticas por causa desta ajuda, mais intensa nas últimas temporadas. Assim, a categoria vai reforçar a cobrança no Artigo 20.1 do Regulamento Esportivo: "O piloto deve pilotar o carro sozinho e sem ajuda".

A restrição já havia sido anunciada na semana passada, mas somente agora a FIA deu maiores detalhes sobre o que ainda pode ser transmitido nas mensagens. "Entre as mensagens banidas estão aquelas sobre o tempo dos pilotos em cada setor da pista, sobre o nível de combustível que precisa ser poupado, e qualquer mensagem em código", explicou a entidade, em nota.

Também estão vetadas mensagens sobre eventuais ajustes na bateria do sistema de recuperação de energia, na unidade de potência e no câmbio; situação do freio e ajustes da embreagem; pressão dos pneus; além de respostas diretas a perguntas mais técnicas.

Na lista de informações que ainda estão liberadas estão ajustes nas asas ou danos no carro, necessidade de abandonar a corrida, pneu furado, ordens de equipe, problemas ou punições a outros pilotos, entrada de safety car na pista, condições climáticas e da pista, tempo dos rivais e número de voltas para o fim da prova, entre outras.

Boa parte destas restrições já entrarão em vigor no GP de Cingapura, no próximo fim de semana. Outras terão efeito somente na etapa seguinte, no Japão, para que as equipes possam ir se adaptando gradualmente às novas exigências nas comunicações por rádio.