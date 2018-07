Filha de Franck Williams vira vice-diretora da equipe

A herdeira do lendário dirigente da F1 começou a trabalhar na equipe inglesa em 2002, quando atuou no departamento de mídia, antes de exercer a função de diretora de marketing e comunicação nos últimos três anos.

A nova promoção era para ter sido confirmada pela equipe baseada em Grove, na Inglaterra, no início desta temporada da categoria, mas, após a morte da esposa de Frank e mãe de Claire, Lady Virginia Williams, no início deste mês, o anúncio foi adiado para respeitar a privacidade da família neste momento de tristeza.

"Ao longo da última década, Claire trabalhou de forma incansável para a Williams. Seu conhecimento esportivo e sua paixão pela equipe são inquestionáveis e fico orgulhoso de dizer que, durante seu tempo aqui, ela provou ser um dos nossos trunfos mais valiosos", afirmou Sir Frank, que depois ressaltou: "Com Claire sendo apontada vice-diretora da equipe, sei que o futuro da Williams se encontra em mãos extremamente seguras".

Ao comentar a sua promoção na equipe dirigida pelo seu pai, Claire destacou que espera conduzir a Williams de volta ao topo da Fórmula 1, posto que a escuderia não consegue figurar desde meados dos anos de 1990.

"Cresci no esporte, aprendi muito com um dos mais lendários chefes de equipe da Fórmula 1 e me sinto preparada para este novo desafio. Entendo o compromisso que estou assumindo com cada pessoa da Williams e estou determinada a nos levar de volta ao topo", ressaltou a filha de Frank, que passará trabalhar ainda mais próxima ao seu pai.

Ainda distante da realidade de brigar de igual para igual com as principais potências da Fórmula 1 na atualidade, a Williams ocupa hoje a nona posição deste Mundial de Construtores da categoria, no qual ainda não somou nenhum ponto após duas corridas disputadas.