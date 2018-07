Filho de Beto Carrero vai a Londres brigar pela F1 em Santa Catarina

SÃO PAULO - Enquanto o prefeito Fernando Haddad trabalha para transformar o autódromo de Interlagos em um palco que atenda as exigências da FIA para a Fórmula 1, outras pessoas tentam tirar a mais importante prova de automobilismo do País da capital paulista. Nessa disputa, o principal concorrente de São Paulo é Santa Catarina. O empresário Alex Murad, filho de João Batista Sérgio Murad (o Beto Carrero, falecido em 2008), deixou a presidência do grupo que comanda entre outros empreendimentos o parque temático no estado sulista e em sua despedida afirmou que seu próximo desafio é tirar do sudeste o GP Brasil.

"Vou a Londres na próxima semana. Tenho um encontro com Bernie Ecclestone e minha intenção é construir um autódromo internacional e trazer a Fórmula 1 para Santa Catarina. Meu pai apostou muito no estado, e é isso que vamos continuar fazendo", disse ao passar o bastão para o novo presidente do grupo.

A missão de Alex Murad será complicada. Segundo o prefeito Fernando Haddad, R$ 160 milhões serão investidos na reforma de Interlagos. Além de melhorias como uma nova área de boxes, estruturas de banheiros, cozinha e centro de imprensa, o projeto prevê a mudança da entrada do local para o lado de Interlagos, próximo a Estação Autódromo da Linha-9 (Esmeralda). Será preciso também adaptar o traçado. Haverá mudanças na Curva do Lago e na própria Reta Oposta, que terá que ser adequada para receber a linha de chegada. As obras devem começar em 2015, mas a cidade tem garantida a Fórmula 1 até 2020.

Este ano, de acordo com o calendário da F1, o Grande Prêmio de São Paulo será realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro e fechará a temporada 2013.