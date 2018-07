Filho de Jos Verstappen é contratado pela Red Bull

Sensação no kart e atual líder da Fórmula 3 Europeia, Max venceu sete corridas nesta temporada, que é a sua primeira em uma categoria de monopostos do automobilismo mundial. E, ao se juntar à Red Bull, ele está seguindo os mesmos passados traçados por Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Jean-Eric Vergne and Daniil Kvyat, todos pilotos que ingressaram na F1 por meio do programa de desenvolvimento da escuderia e hoje fazem parte do grid da elite da velocidade.

"Estou muito feliz e me sinto honrado por fazer parte da Red Bull Junior Team, que trouxe e orientou muitos pilotos até a Fórmula 1", afirmou Max Verstappen. "Vou agarrar esta oportunidade com as duas mãos com o objetivo de desenvolver e maximizar minha carreira com a Red Bull", completou.

Pai de Max, Jos Verstappen disputou 107 corridas na Fórmula 1, entre 1994 e 2003, e subiu duas vezes ao pódio. Neste período, ele passou pelas equipes Arrows, Tyrrell, Minardi, Footwork, Benetton, Stewart e Simtek.

Novo membro da Red Bull, Max passará a dividir espaço na equipe com o português Antonio Félix da Costa e o espanhol Carlos Sainz Jr, que já fazem parte do programa de formação de jovens pilotos da escuderia.