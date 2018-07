Filho de Piquet capota o carro várias vezes na Porsche GT3. Assista

As cenas sugerem mais um fim de semana trágico no automobilismo. Mas tudo não passou de um susto, um grande susto para a família Piquet. Na largada da quinta etapa da Porsche GT3 Cup, em Goiânia, o carro de Pedro Piquet, filho do tricampeão de F-1, Nelson Piquet, é tocado por Rodrigo Baptista, vai para a grama e capota, dando diversos giros no ar. Apesar das imagens fortes e impressionantes, Pedro não sofreu lesões e passa bem, para alívio de seu pai, que acompanhava a corrida em Goiânia.

Pedro foi removido de ambulância do Autódromo Internacional de Goiânia. Ele deixou a pista consciente e foi transferido para o Hugo (Hospital de Urgências de Goiânia), sob supervisão do médico Dino Altmann, diretor médico da Porsche GT3 Cup Challenge. "Pedro passou por tomografia, raio-x e não teve fraturas constatadas. Ele permanecerá em observação até segunda-feira, quando deve ter alta”, afirmou o médico.

Pedro fez questão de tranquilizar seus fãs ao postar uma foto no Instagram com vários hematomas no rosto. "Tudo certo pessoal, pequeno susto, estou ótimo aqui. Obrigado por todo o apoio", escreveu o piloto.