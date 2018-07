Filho de Piquet, Pedro exibe cautela para ir ao automobilismo europeu

Com uma taça na mão, Nelson Piquet desceu cautelosamente, mancando e com expressão de dor, os degraus da escada que leva ao pódio de Interlagos. Mas as múltiplas fraturas consolidadas nos pés que sofreu numa aventura nas 500 Milhas de Indianápolis em 1992 não o impediram de caminhar aceleradamente após responder, rapidamente e com certa má vontade, a algumas perguntas sobre Pedro Piquet, a mais nova aposta da família nas pistas.

Pertence a Pedro a taça que Nelson carregava - a da Porsche Challenge, uma das categorias encarregadas de entreter o público em Interlagos antes da corrida da Fórmula 1. Misturando pilotos jovens com veteranos milionários e amadores como o jornalista Otávio Mesquita, a Challenge não representa exatamente um desafio para Pedro Estácio Leão Piquet Souto Maior, que tem 16 anos e conquistou nesta temporada, com facilidade, o título do Campeonato Brasileiro de Fórmula 3.

"Acho que é válido pra mim correr aqui. Quanto mais puder fazer em termos de corrida, melhor em termos de aprendizagem. Esta categoria tem alguns ex-pilotos e caras que fazem isto por curtição. Eu sou profissional, faço isso pra ter uma carreira".

Nelson está orgulhoso do rebento. "O Pedro pega rapidamente o jeito de guiar. Com 25 voltas em Curitiba, com Porsche, ele já virou quase um segundo mais rápido do que o pole position".

Ao contrário de Felipe Nasr, o mais novo representante do Brasil na Fórmula 1, que foi para a Europa na idade de Pedro, para acelerar seu desenvolvimento como piloto, o filho de Piquet deve permanecer por mais tempo no Brasil. "O Pedro é muito novo ainda. Precisa amadurecer como tudo, como pessoa e piloto, e continuar na escola. Depois vai pensar em ir para a Europa".

O garoto também acha que é cedo para buscar lugar numa categoria europeia. "Se a gente for muito cedo e despreparado para a Europa, você acaba se queimando. A Fórmula 3 é o melhor carro de monoposto para se aprender".

E Pedro, aparentemente, já aprendeu bastante - em 14 etapas da Fórmula 3 Brasil neste ano, até agora, venceu dez.