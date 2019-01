Filho de Schumacher entra para academia de jovens pilotos da Ferrari

O alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, foi anunciado neste sábado (19) como o novo membro da academia de jovens pilotos da Ferrari. Aos 19 anos, Mick se destacou em categorias inferiores do automobilismo, principalmente após ter conquistado, em outubro, seu primeiro título na carreira em monopostos, o Campeonato Europeu de Fórmula 3.

No final de 2018, ele foi pela equipe italiana Prema Powerteam para disputar a próxima temporada da Fórmula 2. "Estou muito feliz que a Ferrari tenha entrado em uma parceria comigo e meu próximo futuro no automobilismo será em vermelho, fazendo parte da academia de pilotos da Ferrari e também da Família Ferrari. Este é mais um passo em frente na direção certa, e eu só posso me beneficiar da imensa quantidade de conhecimento que existe lá", disse Schumacher.

De acordo com a Ferrari, o alemão já participará a partir da próxima semana da preparação da pré-temporada com os outros pilotos da acadêmia da escuderia italiana. "Para alguém como eu que o conhece desde o nascimento, não há dúvida de que receber Mick na Ferrari tem um significado emocional especial, mas o escolhemos por seu talento e qualidades humanas e profissionais que ele já exibia apesar da sua pouca idade", explicou Mattia Binotto, novo chefe da Ferrari.

Além de Schumacher, a academia de jovens da equipe italiana também conta com os pilotos Giuliano Alesi e Callum Ilot, que disputarão a Fórmula 2, Marcus Armstrong e Robert Shwartzman, da Fórmula 3, Enzo Fittipaldi, da Fórmula Regional, e por fim, o brasileiro Gianluca Petecof, da Fórmula 4. Na Ferrari, Mick tentará repetir os feitos do pai na equipe italiana, onde conquistou cinco campeonatos mundiais de Fórmula 1 (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). / ANSA