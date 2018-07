Filho de Schumacher vence primeira prova da carreira na Fórmula 4

A família Schumacher tem motivos de sobre para comemorar este domingo. O filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick, de 16 anos, levou a melhor em sua terceira corrida na Fórmula 4, realizada em 18 voltas no circuito de Oschersleben, localizado entre as cidades de Hannover e Berlim, na Alemanha.

"Inacreditável vencer uma corrida como esta", comemorou Schumacher após o triunfo na Arena Motorpark Oschersleben. "Estou simplesmente superfeliz. É indescritível", enfatizou o jovem piloto.

Mick Schumacher aproveitou um início de prova perfeito, quando pulou da segunda para a primeira posição, e contou com a ajuda da entrada do safety car na fase final da prova de 30 minutos. Seu colega de equipe, o australiano Joey Mawson, exerceu forte pressão durante a prova, mas Schumacher evitou uma tentativa de ultrapassagem e conseguiu neutralizar o australiano.

O herdeiro de Schumacher tinha conseguido a nona e a 12ª posição nas corridas anteriores da divisão, correndo pela equipe holandesa Van Amersfoot Racing. A temporada da Fórmula 4 da Europa vai até o mês de outubro. A próxima etapa será disputada na Áustria.

Mick começou no kart sete anos atrás e começou a correr este ano na Fórmula 4 alemã, considerada uma importante categoria de base para jovens pilotos. Na temporada passada, no kart, ele terminou em segundo nos campeonatos Mundial, Europeu e Alemão.