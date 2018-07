Fittipaldi não aponta favorito e torce por chuva na F1

"Vai ser uma corrida espetacular amanhã (domingo). Se chover, vai ter muita surpresa. Acho que vai ser um grande show. É como se diz, o ''grand finale'' vai ser aqui mais uma vez, para alegria dos fãs brasileiros", comentou o brasileiro, em visita ao paddock de Interlagos, acompanhado do neto Pietro.

Apadrinhado pelo próprio avô, o mais novo piloto da família Fittipaldi circulou com desenvoltura no autódromo, deu diversas entrevistas e não deixou de exaltar Emerson. "Ele é um ídolo, um herói para o Brasil inteiro e vou seguindo os passos dele", comentou Pietro, que sonha em repetir a trajetória do avô na Fórmula 1. "Se Deus quiser", afirmou.

Aos 15 anos, Pietro se tornou o primeiro brasileiro a vencer uma categoria da Nascar, em setembro deste ano, ao faturar o título da Limited Late Models, uma das divisões de acesso da principal All-American Series.